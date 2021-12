A delegada da PF que não se dobra a Bolsonaro

A Polícia Federal sofreu uma grande e recente dança das cadeiras em postos estratégicos comandados por delegados distantes da rede de relações do atual governo de Jair Bolsonaro. Beleza.

Uma delegada, no entanto, segue firme e forte no front. Denisse Dias Rosas Ribeiro, que lidera as investigações de fake news a cargo de Alexandre de Moraes, no STF, é hoje um nome que tira a paz do presidente. Tão detestada no Planalto quanto Sergio Moro. E isso não é pouca coisa.

Mais cedo, o repórter João Pedroso Campos mostrou a última pedrada da investigadora no presidente e sua atuação para macular a confiança dos brasileiros no sistema eleitoral.

“Este inquérito permitiu identificar a atuação direta e relevante do Exmo. Sr. Presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO na promoção da ação de desinformação, aderindo a um padrão de atuação já empregado por integrantes de governos de outros países”, diz a delegada em relatório ao Supremo.