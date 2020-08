Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A delação do ex-secretário de Saúde do Rio Edmar Santos continua entre os principais assuntos nos grupos de conversa dos ministros do STJ.

O caso, como se sabe, está sob os cuidados do ministro Benedito Gonçalves.

“A coisa é muito feia”, diz um deles ao Radar.