A CPI da Pandemia mexe com os nervos da CBF

Quem conversou com o presidente da CBF, Rogério Caboclo, na tarde desta segunda notou o nervosismo do cartola ao saber que havia entrado na lista de alvos da CPI da Pandemia.

Ao saber da articulação da entidade para fazer com que o Brasil recebesse os jogos da Copa América, o senador Randolfe Rodrigues mandou preparar e protocolar na CPI um requerimento para convocar Caboclo.

O chefe da CBF, na visão do senador, merece sentar na cadeira elétrica da comissão para explicar como tal ideia foi planejada em tempos de pandemia.

Alvo de amor e ódio no Congresso, a CBF costuma preservar seus dirigentes de atritos no Parlamento. Imaginar-se numa sessão de dez horas respondendo a questões sobre temas de sua gestão, portanto, é algo que mexe com os nervos de Caboclo, segundo seus aliados.