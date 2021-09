A corrida dos brasileiros para morar e trabalhar no Canadá

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A província canadense do Quebec deu início em agosto a um programa para recrutar 700 profissionais brasileiros qualificados, com apoio de mais de 60 empresas. Recebeu um recorde de 10.700 inscrições até o momento.

Segundo a agência de desenvolvimento econômico Québec International, responsável pela missão, os alvos prioritários são talentos das áreas de enfermagem, engenharia industrial, tecnologia e usinagem.

A estratégia vai ao encontro de uma diretriz do governo local e do próprio Canadá. O país deseja suprir o problema de déficit populacional e pretende admitir mais de 1,2 milhão de moradores permanentes até 2023, com incentivos como segurança, tolerância em relação à diversidade cultural e taxa de desemprego de apenas 4,8% nos últimos dez anos.

“E os brasileiros são os mais cobiçados em função da competência e facilidade de adaptação cultural”, comenta a diretora de mobilidade internacional da agência, Sara Tapia.