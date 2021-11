A conversa de Rodrigo Pacheco com o governador de Santa Catarina na COP26

Em Glasgow para participar COP26, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aproveitou para conversar com o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, que viajou à Escócia para o evento.

A conversa girou em torno da atuação do Brasil e dos Estados na conferência da ONU sobre as mudanças climáticas, mas também tratou do cenário político no país.

Eleito em 2018 na onda do bolsonarismo com o título de “Comandante” Moisés nas urnas, o governador está sem partido e deve ir à reeleição no ano que vem, enquanto Pacheco se filiou no fim de outubro ao PSD de Gilberto Kassab.

Moisés não descarta se abrigar sob o mesmo guarda-chuva do presidente do Senado, virtual pré-candidato ao Palácio do Planalto.