A conversa de Doria com o secretário-geral da ONU

Em viagem aos Estados Unidos para inaugurar o escritório de negócios do Governo de São Paulo, João Doria foi recebido nesta quinta pelo secretário-geral das Nações Unidas António Guterres, na sede da ONU em Nova Iorque.

Durante a conversa, falaram sobre proteção ambiental e descarbonização das economias mundiais. Guterres elogiou os avanços conquistados pela atual gestão do governo paulista na defesa da agenda ESG, Race to Zero, Race do Resilience e desmatamento zero. Guterres, assim como Doria esteve no mês passado na Cop 26, a cúpula mundial de defesa do clima em Glasgow, na Escócia.

Doria aproveitou a ocasião e convidou Guterres para participar das comemorações dos 200 anos da Independência do Brasil no dia 7 de setembro de 2022, na reinauguração do Novo Museu do Ipiranga em São Paulo.