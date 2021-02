A conversa de Bolsonaro com Netanyahu sobre o remédio contra Covid-19

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Jair Bolsonaro conversou, por telefone, com o primeiro ministro Israelense Benjamin Netanyahu na manhã desta sexta.

No telefonema, Bolsonaro mostrou a Netanyahu o interesse do Brasil de participar do desenvolvimento de um remédio contra a Covid-19. Os dois ficaram de voltar a conversar e coordenar reuniões dos dois lados para a possível parceria.

Como adiantado pelo próprio presidente na noite de quinta, o governo brasileiro deseja obter detalhes do uso de um medicamento contra o câncer de ovário que apresentou resultados preliminares positivos em pacientes com coronavírus.

O medicamento EXO-CD24 foi aplicado em 30 pacientes que tinha Covid-19 e 29 se recuperam, segundo o centro médico Ichilov, de Tel Aviv, que conduz os estudos.

O Brasil tem interesse em participar da fase seguinte do estudo, com grupo de controle em que metade das pessoas recebe o remédio e metade recebe um placebo.

A edição de VEJA que circula nesta sexta destaca, em reportagem de capa, a atuação eficiente de Israel contra a pandemia, com investimento pesado em vacina — algo que Bolsonaro ainda não estimula por aqui.

Na lista das nações que mais vacinaram, o índice israelense está em 69,4 doses por 100 habitantes. Tudo indica ser o princípio do fim da pandemia, uma vez que para chegar lá é preciso atingir a chamada imunidade de rebanho, quando a quantidade de pessoas imunizadas, ou pela vacina ou por já ter pegado a doença, é suficiente para barrar a contaminação em larga escala.