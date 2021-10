A comitiva de Doria na Expo Dubai antes da chegada de Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 14 out 2021, 15h43 - Publicado em 15 out 2021, 15h30

Mais de 150 artistas de São Paulo desembarcam nos Emirados Árabes, no próximo dia 23, para uma semana de apresentações no pavilhão brasileiro da Expo Dubai, mega evento de inovação e economia criativa.

Serão 96 horas de programação, com apresentações da São Paulo Companhia de Dança e da orquestra Brasil Jazz Sinfônica.

Participam da comitiva do governo estadual, liderada por João Doria (PSDB), o secretário de Cultura, Sérgio Sá Leitão, e representantes da Investe SP — agência de promoção de investimentos ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Inaugurado no início do mês pelo vice-presidente Hamilton Mourão, o Pavilhão Brasil na Expo Dubai recebe, em 15 de novembro, o presidente Jair Bolsonaro (sem partida). A data, escolhida como Dia do Brasil, está sendo organizada pela Apex, agência de promoção de exportação e investimento.

Na ocasião, Bolsonaro deverá discursar no fórum Investe Brasil. De lá, segue para o Bahrein e ao Catar para mais encontros com investidores.