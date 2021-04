A China negocia com o Exército para entrar no mercado brasileiro de defesa

Aproveitando a dependência do Brasil na cadeia de insumos da vacina contra o coronavírus, a China tem buscado avançar nos negócios com o governo de Jair Bolsonaro em outras frentes.

No momento, por exemplo, a diplomacia chinesa tenta emplacar a venda ao Exército brasileiro de quase 100 blindados Norinco 8×8.

Com preços mais baixos que os dos concorrentes nesse mercado, os chineses tentam fazer com que a licitação do governo brasileiro siga critério de menor preço, não por tecnologia. É a chance da China entrar definitivamente no mercado de defesa brasileiro.