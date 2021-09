A calmaria entre os militares em Brasília e a tensão nos estados

Monitoramento da caserna mostra que as redes sociais estão coalhadas de notícias falsas nesta véspera de 7 de setembro. Blindados, tropas e toda sorte de ameaças golpistas postadas pelos apoiadores de Jair Bolsonaro tentam conferir aos atos desta terça um clima de intervenção.

No Exército, porém, as coisas seguem no mais profundo clima de feriadão. Tudo muito calmo. Os comandantes militares estarão na cerimônia do Alvorada, como mostrou o Radar, pois foram convocados pelo presidente. A agenda do 7 de setembro, para eles, deve terminar aí.

Se a coisa não anda tensa na caserna, o mesmo não se pode dizer dos estados. Fontes de inteligência ouvidas pelo Radar relatam preocupação com a violência nos atos convocados para esta terça. São Paulo, que terá a presença de Bolsonaro, é um dos maiores focos de preocupação.