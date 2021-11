A busca do PSDB pelo aplicativo perdido continua

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Neste momento, a empresa privada Relata Soft passa por uma espécie de sabatina com os técnicos das três campanhas tucanas que disputam as prévias do PSDB para apresentar uma resolução para o pesadelo da votação.

A conversa começou por volta de 12h. Enquanto isso, a Faurgs prometeu dar uma posição sobre o que aconteceu no fim de semana de… forma virtual. Segue a luta no ninho.