A ‘brincadeira’ de Tarcísio em uma rua de Madri

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, encontrou um tempo durante seu tour pela Europa em busca de interessados no programa de concessões de infraestrutura do governo federal para fazer uma piada com o DNIT, o órgão federal ligado à sua pasta e que cuida das estradas brasileiras.

Tarcísio gravou na quinta um vídeo para sua rede social durante sua passagem pela Espanha. “Estamos aqui em Madri acompanhando mais uma obra de asfaltamento do DNIT”, diz ele. “Não não não, é brincadeira. Estamos aqui para falar com investidores sobre os nossos ativos de infraestrutura”. O ministro está na Europa desde o último dia 6 e a viagem inclui compromissos nas capitais de Itália e França. A comitiva ainda viajará a Dubai e Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

Não é segredo que Jair Bolsonaro e seu grupo político sonham em lançar Tarcísio a algum cargo eletivo no ano que vem. Ele já foi cotado para o governo de São Paulo e também para disputar uma vaga ao Senado por algum estado do Centro-Oeste. Como asfaltar rua é algo que tradicionalmente dá muitos votos no Brasil, há alguns meses que ministro tem rodado o país inaugurado obras do tipo. O entorno bolsonarista nas redes já chegou a apelidá-lo de “Tarcisão do Asfalto”.