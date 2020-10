A briga de gigantes para armazenar a base de dados da Globo

Amazon, Google e Microsoft disputam um contrato para armazenar na nuvem a gigantesca base de dados da Globo.

Ao Radar, a empresa não quis dar detalhes do novo investimento — curioso por se dar junto a concorrentes no mundo do entretenimento.

“A Globo segue na sua jornada de transformação digital explorando cada vez mais as oportunidades que as tecnologias de nuvem oferecem, mas a empresa não comenta a sua estratégia de gestão de parceiros e fornecedores”, diz a empresa.