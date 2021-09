A blitz evangélica em defesa de Mendonça no Senado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Logo mais, por volta de 14h, onze líderes evangélicos terão um encontro com Rodrigo Pacheco na residência oficial do Senado.

Devem cobrar uma posição sobre a sabatina de André Mendonça na CCJ do Senado. Pacheco, como o Radar mostrou nesta terça, deve ouvir e afirmar que já fez sua parte no processo. A bola está agora com Davi Alcolumbre.

Cientes disso, os evangélicos tentarão obter uma resposta sobre o que pode ser feito para dar andamento ao processo de sabatina, apesar de Alcolumbre.

Os defensores de Mendonça no universo evangélico são: Bispo Abner Ferreira, Assembleia de Deus (Madureira), Pastor Samuel Camara, Assembleia de Deus (Geral), Bispo Rodovalho, Bispo JB, Apóstolo Estavam Fernandes, Silas Malafaia, apóstolo Terra Nova, apóstolo Cesar Augusto, Vanderlan Cardoso, Carlos Viana (Frente Parlamentar Evangélica) e o deputado Cezinha (Frente Parlamentar Evangélica).