A bebida que foi sucesso entre os brasileiros na pandemia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O brasileiro está bebendo mais — e quem tem motivos de sobra para comemorar são os produtores de cachaça.

A Cachaçaria Nacional, alambique de Minas Gerais, fechou as contas de 2020 com 92% de aumento no faturamento: de 4,8 milhões de reais, em 2019, foi a 9,3 milhões em 2020.

A venda garrafas também foi expressiva: foram 135 600 unidades, em 2020, contra 66 500 em 2019 — alta de 88%.