A aposta da Embrapa para impulsionar o agro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Embrapa começa a executar nos próximos dias o maior levantamento já realizado sobre as características do solo brasileiro.

A plataforma tecnológica s ser utilizada em um único sistema de informações geográficas mapas e dados de solo produzidos pelo IBGE e pelo Serviço Geográfico Brasileiro, além da Embrapa e universidades.

Hoje, apenas 9% do território brasileiro é considerado de bom nível de levantamento. O chamado Pronasolos surgiu a partir de recomendação do ministro do TCU Aroldo Cedraz ao Governo Federal, que por sua vez repassou a execução à Embrapa.

Pesquisadores da entidade acreditam o programa dará um impulso ainda maior ao agronegócio, responsável pela maior parte das exportações do país.