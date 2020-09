A Ame Digital se prepara para a chegada do Pix do BC

Com mais de 10 milhões de downloads, o aplicativo Ame Digital abre nesta quarta o pré-cadastro das chaves do novo sistema de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central.

O Pix será lançado em novembro e o cadastro oficial das chaves começa em 5 de outubro. A Ame, uma das primeiras empresas a implantar o benefício de cashback no Brasil, acredita que o Pix vai reforçar ainda mais o conceito do aplicativo, que é simplificar a maneira como as pessoas e empresas se relacionam com dinheiro.