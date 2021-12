A ala que ainda é contra ao casamento de Lula e Alckmin em 2022

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A velha guarda do PT, representada por figuras como José Genoino, é o último reduto de resistência no partido ao casamento entre Lula e Geraldo Alckmin.

A turma não esquece das brigas que travou com Alckmin quando ele era governador de São Paulo.

Para virar vice do PT e discursar no palanque de Lula no Sindicato dos Metalúrgicos, o ainda tucano vai ter que ganhar os corações dos veteranos petistas de São Paulo.