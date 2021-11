A ajuda de Tasso Jereissati a Eduardo Leite nas prévias do PSDB

A presença de Tasso Jereissati ao lado do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, em Teresina (PI), São Luís (MA) e Belém (PA), nos últimos dias, foi apenas uma das demonstrações de apoio do senador cearense ao gaúcho nas prévias do PSDB contra o governador de São Paulo, João Doria.

Licenciado do seu mandato desde a sexta-feira passada, justamente para ajudar Leite e organizar o partido no Ceará para as eleições do ano que vem, Jereissati tem entrado em contato com algumas das principais lideranças do partido e do meio empresarial.

O próprio senador, aliás, é um empresário de sucesso. Na sua última eleição, em 2018, ele declarou um patrimônio de quase 400 milhões de reais — o maior dentre os senadores eleitos.

Em setembro, Jereissati abriu mão da sua participação nas prévias do PSDB em favor de Leite, que disputa os votos dos tucanos com Doria e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio.