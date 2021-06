A agenda de ‘banqueira’ de Anitta segue movimentada no Nubank

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A agenda de Anitta segue movimentada. Cantora, empresária e agora executiva do Nubank, ela participou na última quarta (23) da primeira reunião trimestral com outros conselheiros e diretores do banco digital, em Miami.

Eleita para o Conselho da empresa na última semana, os próximos dias da cantora prometem ser cheios.

Na terça (29), ela participa, junto com David Vélez, fundador e CEO do banco, e Cristina Junqueira, cofundadora, de um evento externo para apresentar novos planos do Nubank.