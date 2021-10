A agenda ambiental da CNI na COP-26

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 25 out 2021, 12h10 - Publicado em 25 out 2021, 11h30

A CNI vai usar a Conferência do Clima COP-26, na Escócia, para mostrar em nível internacional que o setor produtivo brasileiro tem trabalhado para reduzir as emissões de gases de efeito estufa.

Nesta segunda a entidade lança, em parceria com associações representativas de setores da indústria, um site trilíngue – português, inglês e espanhol – com cases e dados que retratam o esforço de empresas priorizar fontes limpas de energia, promover a economia circular nos seus processos produtivos e práticas de manejo florestal sustentável.

O esforço é no sentido de tentar minimizar o dano à imagem do país por conta das queimadas e desmatamento que podem prejudicar os negócios no mercado internacional.

A CNI propõe que uma economia de baixo carbono seja construída com base em quatro pilares: transição energética, mercado de carbono, economia circular e conservação florestal.

O novo site traz exemplos de sucesso em cada uma dessas frentes.