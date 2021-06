72% de indígenas estão completamente vacinados contra Covid, diz governo

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou nesta terça que 72% dos indígenas no país já estão vacinados contra a Covid-19, com ambas as doses.

A declaração foi feita em reunião com o ministro do STF, Luís Roberto Barroso, relator de ação que pede maior proteção aos povos indígenas durante a pandemia.

As audiências foram conduzidas por Barroso, que conversou, ainda, com lideranças de comunidades indígenas, com o ministro da Defesa, General Braga Netto, e com o advogado-geral da União, André Mendonça.

Braga Netto esclareceu, durante a reunião, que questões orçamentárias estavam “superadas” e que as Forças Armadas darão apoio à Polícia Federal para a execução do plano de isolamento de invasores em terras indígenas.