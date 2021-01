2020, o ano em que o brasileiro viveu para pagar contas e se alimentar

Uma pesquisa revela que as privações ocasionadas pela pandemia vão muito além do isolamento social. Ao longo de 2020, gastos com alimentação e itens de manutenção básicos, como água e energia elétrica, foram responsáveis por 76,6% do total de despesas do brasileiro. Na prática, sobrou quase nada para saúde (6,1% dos gastos), lazer (5,8%) e educação (3,6%).

Para 57,5% dos entrevistados, não foi possível poupar no ano passado e outros 38,1% disseram que continuam indo ao trabalho todos os dias, desde o início da crise sanitária. Dentre os que praticam home office, 29,2% afirmam que foi preciso improvisar um lugar para trabalhar dentro de casa e outros 26,5% tiveram de buscar um plano melhor de internet. Os resultados são parte de uma pesquisa do Instituto Reclame Aqui entre os dias 4 e 8 de janeiro.