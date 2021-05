Zumbi dos Palmares lança o ShopBlack, que já nasce como parceiro Magalu

Os 1.500 alunos da Universidade Zumbi dos Palmares e seus familiares vão poder, a partir desta semana, vender produtos, oferecer serviços, fazer propaganda de suas pequenas empresas por meio de um novo site de e-commerce, o ShopBlack. Nascido da ZumbiTech, a área de startups da universidade, o ShopBlack também será um parceiro na loja virtual da Magazine Luiza. O fundador e reitor da universidade, José Vicente, diz que a parceria com a Magalu começou com o programa de trainees exclusivo para negros feito pela empresa e que agora vai se estender ao e-commerce. Além de abrir espaço para a venda dos produtos black, a empresa também vai treinar os vendedores do ShopBlack para atuar com eficiência na venda online. O site do ShopBlack será lançado oficialmente nesta quinta-feira, 20. A ideia é abrir uma nova fonte de renda para os estudantes da universidade e parte da receita do site será convertida para um fundo que vai ser usado para oferecer bolsas na universidade e microcrédito para pequenos empreendedores que queiram investir em vendas digitais.