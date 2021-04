Zuckerberg é flagrado usando o Signal em megavazamento do Facebook

O megavazamento de dados de meio bilhão de usuários do Facebook descoberto recentemente atingiu o próprio Mark Zuckerberg, fundador da rede social. Dave Walker, um pesquisador de segurança cibernética, descobriu nos dados vazados que o telefone do dono do Facebook está vinculado a uma conta do Signal, aplicativo de mensagens concorrente do WhatsApp, que é uma empresa do grupo Facebook. O Signal tem conquistado milhões de usuários no mundo per ser considerado mais seguro para troca de mensagens.

“Em outra virada de eventos, Mark Zuckerberg também respeita sua própria privacidade, usando um aplicativo de bate-papo que tem criptografia de ponta a ponta e não é de propriedade do @facebook”, tuitou Walker. O tuíte foi reportado pela primeira vez no site de tecnologia Mashable. O Facebook informou ao Radar Econômico que não está fazendo nenhum comentário sobre este assunto.

In another turn of events, Mark Zuckerberg also respects his own privacy, by using a chat app that has end-to-end encryption and isn't owned by @facebook

This is the number associated with his account from the recent facebook leak. https://t.co/AXbXrF4ZxE

— Dave Walker (@Daviey) April 4, 2021