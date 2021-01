Ypê doa respiradores e Santa Casa de Amparo terá 10 novos leitos de UTI

A Ypê, empresa brasileira de produtos de limpeza e higiene, destinará 5 respiradores e 10 monitores multiparâmetros para a Santa Casa Anna Cintra, em Amparo (SP), cidade sede da empresa. Essas doações vão permitir a abertura de 10 novos leitos de UTI no hospital da cidade para ajudar no combate à pandemia do novo coronavírus.

O Hospital de Amparo é referência na região e está com poucos leitos disponíveis em razão do aumento do número de casos e internações. “A Ypê se solidariza com a situação crítica pela qual o mundo passa neste momento. É importante que haja uma mobilização em favor da população”, Waldir Beira Junior, presidente da Ypê.

A empresa, que sempre teve projetos de apoio à saúde, intensificou ainda mais suas ações solidárias no combate à COVID-19. No início de 2020, a Ypê doou respiradores para a Santa Casa Anna Cintra, além de 3,3 milhões de frascos de álcool 70%, cerca de 360 mil produtos da marca e mais de 260 toneladas de sabão em barra para instituições sociais e comunidades de todo país.

