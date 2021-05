XP-Ipespe: Brasileiro não acredita em reformas e quer investimento público

O brasileiro não acredita que a atual política econômica, com as reformas e investimento privado, é a melhor maneira para fazer o Brasil crescer após a pandemia, segundo mostra a pesquisa de maio da XP-Ipespe. Apenas 25% acreditam que este é o melhor caminho. A maioria, 65%, diz que mudar a política econômica, com mais investimentos do governo, é o caminho para o Brasil voltar a crescer. Ou seja, a população quer que o governo gaste mais. Agora é esperar para saber como esse tipo de sentimento afeta a boa vontade da política para fazer caminhar as reformas no Congresso, já que o ministro da economia Paulo Guedes costuma dizer que não tem jeito, tem que esperar o timing da política.