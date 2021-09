WhatsApp recebe multa bilionária

O WhatsApp foi multado em 225 milhões de euros, algo em torno 1,4 bilhão de reais, pela autoridade de dados da Irlanda. O motivo, segundo a Comissão de Proteção de Dados do país, é que o WhatsApp não está dando informações suficientes aos cidadãos sobre o que faz com os dados que coleta, nem como e o quê compartilha com o Facebook, que é dono do aplicativo de mensagens. A notícia pode estimular outras autoridades pelo mundo a questionar o aplicativo.