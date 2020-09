WhatsApp Pay deve entrar no ar no fim de novembro

As empresas que estão trabalhando nos testes para provar ao Banco Central que o Whatsapp Pay é seguro garantem que tudo já está nas mãos da autoridade monetária. Contudo, a funcionalidade no serviço de mensagens só deve voltar a entrar em operação no fim de novembro. Isso porque o BC quer colocar o PIX, o novo sistema de transferências bancárias, no ar antes. O PIX passa a funcionar a partir de 15 de novembro.

