Whatsapp acelera para ser o superapp do Brasil

A rede de mensagens Whatsapp anunciou nesta segunda-feira, 5, que firmou uma parceria com o aplicativo de transporte 99. Agora, o usuário poderá solicitar corridas por meio do mensageiro do Facebook. A fase de testes começará em quatro cidades do interior de São Paulo: Araraquara, Bauru, Presidente Prudente e São Carlos.

O Whatsapp também possui uma parceria com a Cielo e as credenciadoras de cartões Visa e MasterCard. Espera-se que ao fim de novembro o Banco Central permita que transações financeiras também sejam feitas por meio do aplicativo. Assim, a rede de mensagens do Facebook acelera para se transformar no Brasil um superapp, aos moldes que o WeChat é na China. Por lá, pagamentos e outros serviços são feitos por um único app.

