Wall Street aponta para mais um dia turbulento pela frente

VEJA Mercado | Abertura | 6 de outubro.

Se ontem, que os mercados americanos subiram para recuperar as fortes quedas da segunda-feira, a bolsa brasileira já ficou quase no zero a zero e o dólar subiu, imagina hoje que os primeiros negócios já apontam para um dia turbulento em Wall Street? Mais uma vez, os investidores estão preocupados com inflação por conta dos preços da energia. Os contratos futuros de ações americanas caem e os rendimentos de títulos de juros sobem, o que significa que a bolsa brasileira também deve sofrer.

No Brasil, a preocupação com os preços da energia e dos combustíveis também está no centro da pauta. Os governadores já começam a se revoltar com a solução apresentada ontem pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que quer fixar o ICMS dos combustíveis. Pela sua proposta, a gasolina poderia cair 8%. Mas mesmo que todos os governadores apoiem o projeto e os deputados o aprovem na próxima semana, a conta conjunta de dólar subindo e preços do petróleo disparando colocam a gasolina com uma defasagem de 22% nas refinarias. Ou seja, a medida pode se mostrar praticamente inócua.