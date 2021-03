Volkswagen suspende a produção de carros no país com agravamento da Covid

A Volkswagen anunciou nesta sexta-feira, 19, que irá paralisar suas quatro fábricas no Brasil a partir da próxima quarta-feira. O motivo alegado pela montadora alemã é a piora da pandemia do novo coronavírus no país. “Com o agravamento do número de casos da pandemia e o aumento da taxa de ocupação dos leitos de UTI nos estados brasileiros, a empresa adota esta medida a fim de preservar a saúde de seus empregados e familiares”, afirmou a montadora.

Os trabalhos nas fábricas de São Bernardo do Campo, Taubaté e São Carlos, no estado de São Paulo, e São José dos Pinhais, no Paraná, serão paralisados até o dia 4 de abril. Segundo a Volks, os funcionários administrativos atuarão em home office. A decisão de paralisar a produção foi tomada em conjunto com os sindicatos dos trabalhadores.

O movimento da Volkswagen lembra o que ocorreu no setor automotivo em abril do ano passado. Com a escalada da pandemia, as montadoras paralisaram as linhas de montagem e a produção de veículos caiu 99%, segundo a Anfavea.