Volkswagen e Toyota, que fecharam por conta da pandemia, retomam produção

As fábricas de automóveis que fecharam por conta do agravamento da pandemia e também devido à falta mundial de peças começam a retomar a produção. Segundo dados da Anfavea, sete montadoras tinham previsão para retomar hoje, dia 05, suas atividades: GM, Volkswagen, Renault, Toyota, Scania, Volvo e Mercedes. A Volkswagen confirmou o retorno da atividade em suas fábricas, com exceção da unidade de Taubaté por conta de feriado municipal. A Toyota informou que as plantas de São Bernardo do Campo, Sorocaba e Porto Feliz retomaram as atividades e a de Indaiatuba retorna amanhã. A Renault também confirmou a retomada. Outras cinco montadoras têm previsão de retomar produção até a próxima segunda-feira, segundo a Anfavea. Ao todo, 13 montadoras paralisaram produção nesta fase mais aguda da pandemia, afetando 29 fábricas em todo o país.