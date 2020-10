Volks e Ford encontram na pandemia uma nova forma de vender carros

Duas das montadoras mais tradicionais do país encontraram na pandemia uma nova forma de vender carros: as lives. Enquanto muitos ainda evitam sair de casa e visitar pessoalmente as concessionárias, a Ford e a Volkswagen decidiram realizar eventos online para impulsionar a venda de seus veículos mais populares em São Paulo. Os modelos selecionados para ofertas pela Volkswagen tiveram um crescimento acumulado de 200% em volume de vendas no estado, em setembro. A Ford, que já realizou três eventos do tipo, observou crescimento de 50% na venda do KA, em São Paulo, em comparação com o mês anterior.

“Dos 29 grupos de concessionárias participantes, todos apresentaram melhora nos resultados de vendas, e praticamente metade dos grupos participantes mais que dobraram o volume de carros vendidos”, garante Almir Nogueira Junior, CEO da empresa de marketing DMA, responsável por organizar as ações.

