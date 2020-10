Vitreo levanta R$ 200 milhões em fundo para investir em big techs da Ásia

A Vitreo Gestão, que no início do mês lançou o fundo Tech Asia para investir nas big techs asiáticas, vai encerrar a captação às 15h59 desta quinta-feira (29). Até o momento, já levantou mais de 200 milhões de reais de patrimônio líquido — o que é um ritmo avassalador de 10 milhões de reais por dia. O encerramento tem um motivo: a casa de investimentos não deve continuar recebendo novos aportes durante o processo de entrada do fundo no IPO do Ant Group, controlada pelo bilionário Jack Ma e que deverá ser o maior da história.

No dia 5 de novembro, o braço de serviços financeiros da Alibaba deve levantar mais de 34 bilhões de dólares, a maior oferta pública de ações já registrada, e o Tech Asia, que também investe em gigantes como Baidu, Alibaba e Taiwan Semiconductor, pretende ser o principal veículo para os brasileiros acessarem os papéis da fintech.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter