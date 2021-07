Visa diz que consumidores gastaram US$ 1 bi usando criptomoedas

A Visa informou nesta quarta-feira, 07, que os consumidores pelo mundo todo fizeram 1 bilhão de dólares em compras no cartão usando criptomoedas como forma de pagamento, nos seis primeiros meses do ano. A empresa diz que, no ano passado, os gastos com criptomoedas foram apenas uma fração disso. Mesmo aceitando o pagamento com criptos, a Visa afirma que não tem planos no curto prazo de adicionar qualquer moeda deste tipo em seu balanço como fez a Tesla no começo do ano, quando anunciou a compra de 1,5 bilhão de dólares em bitcoins.