Viagens de negócios têm queda de 58% em relação a patamar pré-pandemia

Uma pesquisa publicada no site americano The Hustle aponta que em outubro de 2021 as vendas de passagens de avião para empresas foram 58% menor em relação aos níveis de 2019, na plataforma Kayak, líder de procura de passagens, o volume de buscas para destinos líderes em viagens a negócios — para São Paulo, por exemplo — caiu 88%. O impacto nas receitas das principais companhias aéreas do mundo durante todo o ano de 2020 foi de 35 bilhões de dólares.

No Brasil, no primeiro semestre deste ano houve uma queda de 39,6% nas viagens empresariais, em relação ao mesmo período do ano passado, conforme aponta a Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp). A culpa, segundo Marcelo Linhares, CEO da Onfly, não pode ser incutida apenas nas costas da pandemia de Covid-19, mas, também, da falta de investimento em tecnologia por parte das empresas. “O momento agora pede uma completa reinvenção. É preciso mudar para as coisas não continuarem como estão”, diz ele.