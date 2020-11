Via Varejo, dona das Casas Bahia, celebra resultado da Black Friday

A Via Varejo, holding proprietária de gigantes como Casas Bahia, Ponto Frio e Extra.com, registrou forte avanço nas vendas na Black Friday de 2020. Segundo a empresa, foram vendidos 3 bilhões de reais em produtos, um crescimento de 37% em relação ao ano anterior, o que estabeleceu um novo recorde.

A empresa explica que a alta acontece após significativo incremento da operação online no período. Entre 22 e 28 de novembro, o e-commerce vendeu 99% mais do que no mesmo período do ano passado, e representou 62,4% do total de vendas. Segundo a consultoria Confie & Compre, a participação de mercado da Via Varejo cresceu 4,2 pontos percentuais.

Entre os itens com maior crescimento de vendas vendidos estão equipamentos de informática (109%), celulares (37%) e televisores (24%).

+ Siga o Radar Econômico no Twitter