Vender Eletrobras depende só da competência do governo, diz Elena Landau

Diretora de privatizações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, Elena Landau critica o vai-não-vai em torno da privatização da Eletrobras. Segundo ela, a viabilidade da venda da empresa ser consolidada no ano que vem, como defendeu o presidente da estatal, Rodrigo Limp, depende da capacidade do governo e da vontade de Jair Bolsonaro. “Vender ou não a empresa depende apenas da competência e da legitimidade do presidente”, afirma ao Radar Econômico.

Indagada se a proximidade das eleições atrapalha o plano de privatização, Elena faz pouco caso. “FHC vendeu empresas em ano eleitoral. A questão é se o atual presidente se importa com a privatização. O inimigo é o próprio governo”, diz. Segundo ela, o valor da cessão da empresa não é o fator mais importante, mas que a gestão de Bolsonaro deve preocupar-se em não vender a empresa a preço de banana. “O governo tem que se mexer para não vender baixo”. E alerta: “Quem será beneficiado pela venda será o próximo governo”. Melhor que Bolsonaro não saiba disso.