Vendas no varejo cresceram 18,8% em abril, diz índice da Cielo

As vendas no varejo cresceram 18,8% em abril, já descontada a inflação, de acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA). Mas o forte crescimento de dois dígitos é reflexo da base de comparação com abril do ano passado, mês que tinha sido fortemente impactado com o início da pandemia. O Brasil estava praticamente paralisado com o medo mundial do coronavírus. “Ainda estamos num patamar abaixo da pré-pandemia, apesar da alta no índice representar uma forte recuperação do Varejo”, diz Pedro Lippi, chefe de inteligência da Cielo. Todos os setores tiveram crescimento, mas a Cielo destaca os segmentos de Transporte e Turismo e Vestuário.