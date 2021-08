Vendas do varejo sobem, mas ainda não chegam à nível pré-pandemia

As vendas no varejo subiram 7,2% segundo o índice ICVA medido pela Cielo. Alguns pontos ajudaram o desempenho do índice como o fato de o mês de julho deste ano ter tido um sábado a mais e uma quarta-feira a menos. No sábado se vende mais e na quarta se vende menos. Em termos nominais, o crescimento em relação a 2020 foi de 21,6%. Mas o chefe de inteligência da Cielo, Pedro Lippi, explica que o forte crescimento está associado à inflação no período. “Desconsiderando esse efeito, o varejo ainda está cerca de 14% abaixo do patamar observado em 2019”.