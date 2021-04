Vendas da Apple explodem com efeito da pandemia

A Apple não tem do que reclamar do efeito da pandemia nos seus negócios. Suas vendas explodiram no primeiro trimestre do ano, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 28. As vendas do iPhone cresceram 65,5%. As vendas de computadores Mac cresceram 70%. As vendas do iPad cresceram 79%. Já é o segundo trimestre consecutivo de crescimento de dois dígitos, com consumidores e empresas comprando computadores e iPads para trabalhar, estudar ou apenas para se divertir em casa. Uma das regiões que se destacaram foi a da grande China, que inclui o continente, Hong Kong e Taiwan, onde a receita da Apple aumentou mais de 87%.