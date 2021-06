Veja Mercado: Raízen vai fazer oferta de ações

Os mercados vão trabalhar com o resultado do PIB, nesta terça-feira, 1. Enquanto o mercado não abre, o Radar Econômico conferiu os fatos relevantes divulgados entre ontem à noite e esta manhã. O destaque vai para a Raízen, do grupo Cosan, que informou que vai fazer uma oferta de ações preferenciais no nível 2 da B3. Os detalhes como o tamanho da oferta e o preço ainda vão ser definidos pelo Conselho.

Vale registrar ainda que ontem à noite, a Itaúsa informou que vai fazer um aporte de capital na Aegea Saneamento por conta do arremate em leilão recente da Cedae, a companhia de água e esgoto do Rio. O investimento adicional da Itaúsa na Aegea será de 1,2 bilhão de reais e a empresa passará a deter 10,20% do capital votante da Aegea, 34,57% do total das ações preferenciais classe D, e 5,54% do total das ações preferenciais classe A das SPEs. A empresa também informou que vai emitir 2,5 bilhões em debêntures justamente para a aquisição das ações e aporte na Aegea.

