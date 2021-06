VEJA Mercado: Raízen compra negócio de lubrificantes da Shell

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

A Raízen anunciou nesta segunda-feira, 7, que comprou a unidade de negócios de lubrificantes da Shell. A operação faz parte de um ajuste para que a empresa lance com sucesso ações no mercado. A empresa protocolou um pedido de IPO na semana passada, na Comissão de Valores Mobiliários. A Raízen é uma joint venture entre Shell e Cosan e tinha um contrato de exclusividade para venda de lubrificantes da marca Shell. Mas o contrato acaba neste ano e a solução encontrada foi a compra da unidade de lubrificantes. A operação vai envolver a planta de mistura de lubrificantes, na Ilha do Governador, e a base de Duque de Caixas, além da cadeia de distribuição e seus respectivos contratos. A empresa não informou valores da operação.