Veja Mercado: bolsa renova recorde de pontos por PIB e commodities

O Ibovespa bateu o terceiro recorde seguido e renovou a máxima histórica nesta terça-feira, 1°, após alcançar 128.293,27 pontos, uma alta de 1,65% em relação ao dia anterior. Os números refletiram a recepção positiva dos investidores pela divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, que avançou 1,2% no primeiro trimestre do ano, melhor do que o esperado. A subida de preços das commodities no exterior também impactaram positivamente na balança. A BRF, gigante do mercado de alimentos, fechou o dia com alta expressiva de 9,55%. Na semana passada, o Marfrig já havia mexido com o mercado comprando tantas ações da companhia que atingiu uma participação de quase 25% na empresa.

Os preços de mercado futuro do petróleo Brent impulsionaram os papéis de empresas como a Petrobras, que fechou em alta de 1,56%. “A economia brasileira está em um patamar acima do que esperávamos, todos terão de revisar as contas para cima”, analisa Pablo Spyer, diretor da EQI Investimentos. “A confiança dos empresários do setor agrícola mostram um segmento que deve continuar alavancando a economia”.