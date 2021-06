Variante indiana se alastra e pode atrasar reabertura no Reino Unido

A variante indiana do vírus da Covid-19 está preocupando as autoridades inglesas e, segundo a BBC, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, deve anunciar ainda nesta segunda-feira, 14, um atraso de 4 semanas na reabertura completa da economia que estava prevista para acontecer dia 21 de junho. A pressão sobre o governo será enorme, mas os casos explodiram no país, subindo 90% em uma semana e aumentando a procura por hospitais. No Reino Unido, quase metade da população já tomou a segunda dose, mas um dos problemas é que as vacinas, como AstraZeneca e Pfizer, não são tão potentes contra esta nova variante como eram com a variante inglesa, especialmente se a pessoa tiver tomado apenas uma dose. No Brasil, nem 12% da população tomou duas doses de vacina.

Cerca de 75 países no mundo já registraram casos da chama variante Delta, inclusive o Brasil. A variante é mais contagiosa e as pessoas em geral ficam em estado mais grave do que qualquer outra variante já detectada.