Variante delta volta à pauta das bolsas internacionais

VEJA Mercado abertura, 17 de agosto.

As bolsas globais caem nesta terça-feira e também o índice futuro de ações dos Estados Unidos. As preocupações giram em torno da variante delta e o medo de que mais fechamentos econômicos sejam necessários para conter uma nova onda da Covid-19. Israel, um dos países mais vacinados do mundo, já prevê que em setembro o número de leitos não será suficiente para cuidar dos doentes com o atual ritmo de contaminação. Os dados econômicos da China, que vieram pior que o esperado, também alimentam estas preocupações já que o país também vive com a variante. A tomada de poder no Afeganistão também está no radar.

No Brasil, mais uma vez a reforma tributária que altera o imposto de renda e impõe a cobrança sobre dividendos está na pauta e o presidente da Câmara, Arthur Lira, garantiu que o texto será votado. A inflação segue preocupando e a FGV divulgou nesta manhã o IGP-10 a 1,18% no mês, o que foi menos do que o esperado pelo mercado que acreditava em 1,3%. De qualquer forma, o IGP-10 já subiu mais de 32% em 12 meses.