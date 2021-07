Vale-tudo na guerra dos combustíveis, até criar gasolina com a marca UFC

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) tem em seus planos permitir que os postos não precisem mais vender gasolina de apenas uma bandeira. Isto que significa que um posto da BR, por exemplo, poderá ter bombas de gasolina de outras distribuidoras que não apenas da BR. Nesta guerra anunciada, a refinaria Refit decidiu se antecipar e fazer uma linha de combustíveis com a marca UFC, que organiza as lutas de MMA. A gasolina será distribuída pela FIT em postos bandeira branca no Rio e em São Paulo. De acordo com a empresa, os produtos serão aditivados direto na refinaria e não na distribuidora. A ideia é lançar uma gasolina “superaditivada”. A empresa não informa quanto investiu para usar os direitos da marca UFC. Refit é a antiga Refinaria Manguinhos, hoje controlada pelo empresário Ricardo Magro.