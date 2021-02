Vale fecha acordo com governo de MG por Brumadinho: R$ 37,7 bi

A Vale anunciou o fechamento do acordo com o governo de Minas Gerais para encerrar o processo devido ao rompimento da barragem de Brumadinho (MG). A companhia vai pagar o total de 37,7 bilhões de reais. O Radar Econômico informou, na sexta-feira, 29, que a nova proposta da Vale já satisfazia os pedidos mínimos do governo mineiro.

Segundo o acordo, muito celebrado pelo governador Romeu Zema (Novo), a Vale vai custear um anel viário, 1 bilhão de reais em estradas estaduais, hospitais, segurança hídrica da Grande Belo Horizonte e a implementação de saneamento básico nos municípios da bacia do rio Paraopeba. Além disso, vai pagar auxílio emergencial por quatro anos a 110 mil pessoas pertencentes às famílias vítimas do acidente de 25 de janeiro de 2019. Somente esta rubrica representa 9,2 bilhões de reais.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter