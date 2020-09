Vacinação contra Covid-19 deve começar em novembro nos EUA

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) do governo dos Estados Unidos publicou, nesta quarta-feira, 16, um documento detalhando o plano de vacinação gratuita do governo americano. Segundo o órgão, a expectativa é de que as primeiras doses da vacina estejam disponíveis no início de novembro deste ano. O CDC, contudo, faz a ressalva de que isso dependerá das aprovações de um outro órgão, a Agência de Alimentação e Drogas (FDA, na sigla em inglês). Essas primeiras doses ainda não estarão disponíveis à população e, provavelmente, serão administradas sob um regime emergencial.

“Doses limitadas da vacina Covid-19 podem estar disponíveis no início de novembro de 2020, se uma vacina para a Covid-19 for autorizada ou licenciada pelo FDA até esse momento, mas o fornecimento da vacina Covid-19 pode aumentar substancialmente em 2021. As vacinas inicialmente disponíveis contra Covid-19 serão licenciadas ou autorizadas para uso sob uma Autorização de Uso de Emergência (EUA, na sigla em inglês) emitida pela FDA.”

O leitor pode encontrar o documento em inglês aqui. Nesta terça, o presidente americano, Donald Trump, afirmou que a vacina estaria pronta em “semanas”.

